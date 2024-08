Flamengo e Palmeiras escalados para o jogo desta quarta. Confira!

Saíram as escalações de Flamengo e Palmeiras para o duelo desta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes já se enfrentaram este ano em São Paulo pelo Brasileirão e o placar terminou em 0 x 0. A partida de volta acontece na próxima quarta (7) no Allianz Parque.

Escalação do Flamengo

O goleiro Matheus Cunha está confirmado como titular para a partida pela Copa do Brasil. De La Cruz, aliás, chegou a ser dúvida por questões físicas, mas também começa o jogo.

Deste modo, o Fla vai a campo com: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Cebolinha e Pedro

Escalação do Palmeiras

Abel Ferreira, entretanto, surpreendeu na escalação, especialmente nas laterais. Recém-chegado, Giay é titular na direita, com Marcos Rocha e Mayke no banco. Na esquerda, Caio Paulista começa a partida enquanto Vanderlan fica no banco. Felipe Anderson, Raphael Veiga e Rony são os jogadores mais avançados.

Assim, o Verdão entra em campo com: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Vitor Reis, Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga; Felipe Anderson e Rony

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.