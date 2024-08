América-MG x Botafogo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em situação delicada no Brasileirão Sub-20, América-MG e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (1º de agosto), em jogo válido pela 16ª rodada da competição. O Coelho ainda luta por vaga à próxima fase, enquanto o Alvinegro precisa do triunfo para sair das últimas posições.

Afinal, o América-MG é apenas o 13º colocado, com 19 pontos, a cinco do Goiás, que abre o G8 do torneio. Contudo, o Botafogo está em situação mais complicada ainda. Os cariocas amargam a lanterna da competição, com apenas 11 somados, já sem chances de classificação.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (1º de agosto) não terá transmissão.

Como chega o América-MG

O América chega para o confronto com possibilidades de se aproximar do grupo que garante um lugar nas quartas de final. Na última rodada, contudo, ficou no 0 a 0 com o São Paulo, fora de casa, o que prejudicou na luta pelo G8.

Como chega o Botafogo

O Alvinegro vem de derrota para o Flamengo na última rodada do Brasileirão Sub-20, por 2 a 1, de virada. Contudo, no último sábado, ficou no empate em 1 a 1 com o Fluminense, mas em jogo válido pelo Carioca da categoria.

AMÉRICA-MG x BOTAFOGO

16ª rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 01/08/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Diego Esser; Cleiton, João Dalla Corte, Victor Gabriel, Pedro Kauã; Denis, Luis Otávio, Ricardo Mathias, Rodriguinho, Yago e Jhonatan Kauan. Técnico: Mairon César

BOTAFOGO: Cristiano; Jotta, Kauã Branco, Serafim e Lucyo; Justino e Kaio; Yarlen, Kayke, Kauan Toledo e Rafael Lobato. Técnico: Carlos Leiria.

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Assistentes: Magno Arantes Lira (MG) e Filipe Ramos de Santana (MG)

