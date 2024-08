Internacional x Ceará, pelo Brasileirão Sub-20, tem briga e seis expulsões

O duelo entre o Internacional e o Ceará, pelo Brasileirão Sub-20, terminou em pancadaria nesta quarta-feira (31). A confusão começou quando Cadu, do time cearense, agrediu Bernardo, do Colorado. Assim, um bolo de jogadores se formou e a briga durou por 10 minutos.

Desse modo, o árbitro Jonathan Giovanella Vivian reuniu os auxiliares e debateu o que faria. Decidiu por expulsar com cartão vermelho direto três atletas de cada lado: Ricardo Mathias, Pedro Kauã e Cleiton, do Inter, Fabrício, Caio e Pablo, do Ceará.

Os reservas das duas equipes entraram em campo para participar da briga, enquanto os membros das comissões técnicas atuaram junto à segurança do CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, para acalmar os ânimos dos seus jogadores.

Em campo, Internacional venceu, com presença de Roger Machado

Contudo, em campo, o Internacional venceu pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado por Kauan Alves, de cabeça, aos 39 do primeiro tempo. O resultado tirou o time da lanterna da competição de base. Assim, chegou aos 13 pontos e ocupa a 18ª colocação.

O técnico Roger Machado esteve presente no local da partida para observar possíveis atletas que pode utilizar no time principal. O time do Internacional volta a campo no domingo (4), quando enfrenta o Palmeiras, no Beira-Rio.

