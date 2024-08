Artur Jorge enfrenta primeira instabilidade no Botafogo

Artur Jorge no comando do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

No Botafogo desde abril, o técnico Artur Jorge passa pelo seu primeiro período de instabilidade. Sem vencer há três partidas, com a perda de alguns jogadores importantes, o português ainda procura ter soluções para reencontrar os bons resultados.

O Alvinegro empatou com o São Paulo, no Morumbi, em jogo considerado complicado, perdeu para o Cruzeiro, no Nilton Santos, com uma equipe alternativa, o que lhe custou a liderança do Brasileiro. Por fim, ficou apenas no empate contra o Bahia, no Rio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Foi a primeira vez, inclusive, que Artur Jorge passou três jogos sem vencer no comando alvinegro.

Artur Jorge dirigiu o clube carioca em 28 partidas, com 17 vitórias, seis empates e apenas cinco derrotas. Antes da atual sequência, Artur Jorge só havia ficado sem vencer por dois jogos seguidos no comando do Botafogo. Na última terça, o ‘Mister’ aceitou as vaias da torcida após o empate.

“Nós sabemos que é em função dos resultados, compete a nós dar alegrias para poder sermos mais aplaudidos e apoiados pela torcida.

O português, aliás, terá que auxiliar o Botafogo a superar a perda de jogadores importantes. Eduardo não deverá jogar mais em 2024, e o atacante Júnior Santos, principal destaque alvinegro na temporada, ficará fora da equipe pelo menos até outubro.

Agora, o Botafogo, aliás, joga no sábado, às 20h, contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pela 21ª rodada do Brasileirão.

