Mastriani dá dois toques e perde pênalti para o Athletico

Uma cena curiosa tomou conta do final do primeiro tempo da vitória do Athletico-PR sobre o Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira (31). Afinal, o atacante Mastriani perdeu um pênalti por dar dois toques na bola. Ele até balançou as redes, mas o gol logo foi invalidado.

O pênalti foi desperdiçado aos 47 minutos do primeiro tempo. Curiosamente, foi o próprio Mastriani quem sofreu a penalidade, cometida por Nathan Mendes. Com o resultado na Ligga Arena, o time do argentino deu grande passo rumo à classificação.

Afinal, uma derrota por um gol de diferença em Bragança Paulista, na próxima quarta-feira (07), classifica o Rubro-Negro. Zapelli e Christian marcaram os tentos. Antes, porém, o Athletic0-PR recebe o Grêmio neste domingo (04), às 16h.

Apesar do pênalti perdido, Mastriani teve uma boa atuação diante do Red Bull Bragantino. O argentino teve boas oportunidades, mas também ajudou a criar outras boas oportunidades para o Furacão. Ele foi substituído por Julimar na reta final da partida.