Nicolas Profeta, do Sub-20, do Santos, imita Soteldo, em duelo contra o Corinthians

Nicolas Profeta sobe em cima da bola em jogo do Santos contra o Corinthians, e lembra lance de Soteldo contra o Vasco, no Brasileirão de 2023 - (crédito: Foto: Reprodução)

O Santos não teve piedade do Corinthians e aplicou uma sonora goleada por 5 a 2, em partida realizada nesta quarta-feira (31) pelo Brasileirão Sub-20. Todavia, o jogo ficou marcado pelo gesto de Nicolas Profeta, que imitou Soteldo ao subir na bola.

Nos acréscimos da partida, o jovem subiu na bola. Na sequência, Rodrigo Cezar pegou a bola, deu um chapéu no adversário e sofreu falta de Thomas. Desse modo, o jogador do Corinthians foi expulso no lance.

Soteldo, hoje no Grêmio, ficou marcado quando subiu na bola durante a vitória do Peixe contra o Vasco pelo placar de 4 a 1, em duelo na Vila Belmiro, no Brasileirão do ano passado.

Nicolas foi o destaque da partida pelo lado do Santos

O jogador foi destaque da partida ao marcar um dos gols da vitória. Assim, Nicolas também foi bem participativo, com dribles e jogadas de perigo à meta do Corinthians.

