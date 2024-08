Com Endrick titular em estreia, Real Madrid perde para Milan em amistoso

Endrick fez seu primeiro jogo (não oficial) com a camisa do Real Madrid nesta quarta-feira (31). E o ex-palmeirense começou como titular ao lado de Bryan Díaz e Arda Gulen. Mas a lembrança não será das melhores para o jovem atacante, que atuou nos primeiros 45 minutos. Afinal, o Milan fez 1 a 0 e levou a melhor no duelo gigantes na pré-temporada do futebol europeu.

Sem o atacante brasileiro no segundo tempo, os espanhóis viram Chukwueze anotar o gol solitário do amistoso de preparação para 2024/25 disputado no Soldier Field, em Chicago, nos Estados Unidos.

Alguns dos principais jogadores do Real Madrid seguem de férias e desfalcaram o time nesta pré-temporada. Os brasileiros Vini Jr e Rodrygo se reapresentaram, mas não foram relacionados para o amistoso diante dos italianos.

O jogo

O Milan iniciou com mais consistência, impondo forte marcação para dificultar as ações do adversário. Aos poucos, o Real Madrid encontrou alternativas para criar algumas oportunidades o seu caminho com o avançar do tempo e criou algumas chances de gol. Mas foram poucas. Aos 11 minutos, Endrick recebeu excelente passe de Brahim Díaz, com cavadinha. O brasileiro conseguiu ajeitar a bola, mas finalizou sem força. Contudo, houve a marcação de impedimento no lance. Pouco depois, Endrick tentou um passe por cima para Arda Güler, porém sem sucesso. Díaz e Endrick protagonizaram linda tabela, com arremate do marroquino passando perto da trave. Rüdiger também se empolgou e, em um avanço, tabelou com o brasileiro antes de fazer cruzamento na pequena área. Apesar do amistoso de pré-temporada, a intensidade das equipes foi mereceu elogios. Foram quatro finalizações dos espanhóis contra duas dos italianos.

O técnico Carlo Ancelotti promoveu cinco mudanças. Endricl ,aliás, não voltou para o segundo tempo. Do banco de reservas, o brasileiro viu o milan balançar a rede. Aos nove minutos, em erro na saída de bola do Real Madrid, Liberali avançou e tocou na medida para Chukwueze finalizar rasteiro, de primeira.

MILAN 1×0 REAL MADRID

Amistoso de pré-temporada do futebol europeu

Data: 31/07/2024 (quarta-feira)

Local: Soldier Field, em Chicago, Illinois (EUA)

Gol: Chukwueze, 8’2ºT (1-0)

MILAN: Torriani; Calabria, Tomori, Thiaw, Tomori e Terracciano; Bennacer; Loftus-Cheek, Chukwueze, Liberali e Saelemaekers; Nasti. Técnico: Paulo Fonseca.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Vallejo, Rüdiger, Fran García; Modric, Mario Martín e Dani Ceballos; Arda Güler; Brahim Díaz e Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Rubíel Vazquez

Assistentes: Artyom Arustamyan e Andrew Bigelo

