Abel vê Fla ‘claramente superior’ contra o Palmeiras

Após a derrota do Palmeiras para o Flamengo, o treinador Abel Ferreira fugiu das desculpas e reconheceu que o Rubro-Negro teve atuação superior no 2 a 0 no Maracanã.

“O Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Estamos com pouca confiança e precisamos melhorar o nosso desempenho individual e recuperar os nossos jogadores, principalmente os lesionados. Se vocês virem as equipes, não estamos na nossa máxima força. Não tivemos um bom desempenho e temos que admitir isso”, comentou Abel Ferreira.

O comandante português, porém, afirmou que as baixas do Palmeiras também pesaram para novo tropeço do Verdão. O time de Abel Ferreira não pôde contar com Murilo, Piquerez, Estevão e Maurício, enquanto Mayke voltava de lesão.

“Não estamos bem, não estamos na máxima força, basta ver os que estão lesionados, o Mayke voltando de lesão, novos jogadores a se adaptar ao time, dois laterais lesionados. O Murilo também, não esteve aqui porque foi pai. É um motivo muito maior que o futebol. Temos que recuperar”, concluiu Abel.

Com o resultado, o Palmeiras de Abel precisa vencer o Flamengo por 3 ou mais gols de diferença para se classificar para as quartas de final. Já triunfos por 2 gols de diferença levam o duelo para as penalidades. As equipes se enfrentarão na próxima quarta-feira (07). No final de semana, porém, o Verdão visita o Internacional, pelo Brasileirão.

