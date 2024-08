Renato Gaúcho, do Grêmio, defende jogadores e elogia arbitragem em duelo contra o Corinthians

O Grêmio empatou com o Corinthians, em 0 a 0, na primeira partida das oitavas de final. Assim, uma vitória simples no jogo de volta classifica o time gaúcho para a fase de quartas.

Contudo, Renato Gaúcho aproveitou a entrevista coletiva para novamente citar as dificuldades que seus jogadores enfrentam por não terem condições de atuarem em sua Arena. Assim, o comandante defendeu seus atletas.

“Os jogadores do Corinthians vão jantar com suas famílias, dormir em suas casas. Nós não vamos. Vamos ao aeroporto, depois tem treino. Às vezes parece desculpa, mas ninguém passa pelo que a gente está passando. Não venham criticar jogador meu por cansaço. Só eu sei o que eles estão passando”, disse o técnico do Imortal.

Todavia, Renato aproveitou para elogiar a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique. O jogo expulsou Raniele, pelo lado do Corinthians, depois Gustavo Martins, do lado tricolor, além de confirmar impedimento em gol do time paulista.

“Marcelo de Lima Henrique deu uma aula de arbitragem hoje. Ele e seus assistentes”, resumiu Renato Gaúcho.

Grêmio jogará domingo pelo brasileiro e depois na quarta contra o Corinthians

O Grêmio agora enfrenta o Athletico, domingo, fora de casa, pelo Brasileirão. Por outro lado, receberá o Corinthians na quarta-feira (7), no jogo de volta da Copa do Brasil.

