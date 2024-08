Tênis de Mesa: Hugo Calderano elimina sul-coreano e vai às semifinais

É a melhor campanha de Hugo Calderano e do Brasil no tênis de mesa na história dos Jogos Olímpicos - (crédito: Abelardo Mendes Jr.@abelardomendesjr)

Hugo Calderano está definitivamente na disputa por medalha no tênis de mesa. Nesta quinta-feira, o número 6 do mundo eliminou o sul-coreano Jang Woojin por 4 sets a 0 na Arena Paris Sul e está pela primeira vez nas semifinais em participações nos Jogos Olímpicos. Aos 28 anos, o carioca supera a campanha na edição de Tóquio, quando alcançou as quartas de final. É a primeira vez do Brasil entre os quatro melhores na história do megaevento esportivo.

O responsável pelo feito épico do Brasil no tênis de mesa falou sobre a realização pessoal depois da partida. "O sentimento é de muita felicidade por levar o tênis de mesa do país a um patamar tão elevado. Logo em seguida tem o sentimento de vamos para o título. Eu sei que tenho mais dois jogos, ganhando ou perdendo. Tenho que manter esse foco. Hoje, como o jogo foi cedo (11h em Paris), quero curtir e digerir essa classificação para a semifinal. Obrigado a quem sempre me apoia", afirmou em entrevista ao SporTV.

Calderano falou sobre a possibilidade de medalha inédita na modalidade. "Esse é o grande objetivo. Quando eu perdi nas quartas de final, em Tóquio, eu fiquei muito triste, chateado por algumas horas, mas pensei em voltar logo aos treinos e como fazer para a próxima vez, em Paris. É resultado de muitas horas diárias. Não digo sacrifício, pois eu escolhi fazer isso. Vou buscar uma medalha e, quem sabe, o título", disse o mesatenista.

O adversário de Calderano chegou ao duelo em 13º no ranking mundial e havia perdido apenas dois sets na caminhada. Em janeiro do ano passado, os dois mediram força no WTT Contender de Doha, no Catar, com vitória do mesatenista brasileiro por 4 sets a 1.

Na partida de hoje, Hugo Calderano começou agressivo e não deu chance ao adversário no primeiro set. O brasileiro fechou em 11/3 e ganhou moral para a sequência da partida.

O segundo set deu pinta de que seria mais equilibrado, porém Hugo Calderano fez valer a qualidade no ataque e abriu 2 a 0 ao bater Woojin por 11/7.

Hugo Calderano se impôs novamente no terceiro set. Não deixou o sul-coreano respirar na troca de bolas e encerrou o terceiro set por 11/5.

A última parcial foi meramente a administração de uma exibição espetacular. O Brasil se classificou para as semifinais com 11/6 e 4 sets a 0.