Técnica e qualidade nos passes: conheça Facundo Bernal, reforço do Fluminense

O Fluminense acertou mais uma contratação para a sequência da temporada. Trata-se do volante Facundo Bernal, do Defensor Sporting, do Uruguai, de apenas 20 anos. O Tricolor irá pagar 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do uruguaio. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (31).

Dessa forma, o Jogada10 conversou com o jornalista Guillermo Lorenzotti, da Rádio Oriental, de Montevidéu, que falou sobre as características do volante. O jovem é o quinto reforço do clube carioca para o segundo semestre, após as chegadas dos zagueiros Thiago Silva e Ignácio, do volante Nonato e do ponta Kevin Serna.

Segundo o profissional, o uruguaio tem técnica e é um exímio passador, tendo bons números neste fundamento. Ele, portanto, se destaca nas saídas de bola, fazendo com que a equipe progrida com qualidade rumo ao setor ofensivo. Além disso, o atleta é forte nos lançamentos e inversões de jogo, vindo de trás e tendo uma boa leitura da partida.

“Facundo Bernal foi uma das aparições mais importantes do futebol uruguaio no último ano (2023). Foi o jogador de destaque no centro do campo pelo Defensor. O atleta esbanja experiência mesmo tendo 20 anos. Não aparenta a idade que tem, é jovem, mas joga como um velho. Tem elegância e mentalidade tática incríveis. Se destaca sobre o resto dos jogadores. Inteligência para ocupar espaços dentro de campo e o passe. Dificilmente, dá um passe errado, algo que chama a atenção”, disse.

Por outro lado, ainda pode aparecer um pouco mais no último terço, como elemento surpresa. Ele precisa melhorar nas finalizações e aproveitar sua qualidade de passe também próximo ao gol adversário. O atleta pisa na área mais nas bolas paradas, visto que tem um bom porte físico e estatura (1m87).

Adaptação e condição física

O jogador chegou a ser capitão da seleção sub-20 do Uruguai, que foi campeã do Mundial, na Argentina. Contudo, ele não esteve na competição em virtude de uma lesão de ligamento cruzado que o tirou dos gramados por quase 300 dias. Apesar disso, o jornalista acredita em uma boa adaptação ao futebol brasileiro e que o atleta chega bem fisicamente.

“Acho que pode se adaptar sem problemas ao futebol brasileiro. Pode ser que tenha dificuldade no início, mas é algo que todos têm ao chegar a um clube e país novos. Ele é jovem, tem apenas 20 anos, e pode se destacar. Assim, tem qualidade e características para isso. Esteve no processo da seleção sub-20, que foi campeã do mundo, na Argentina. No entanto, não foi para a Copa por uma lesão. Ele machucou o joelho e esteve fora dos gramados por seis meses. A lesão o tirou do Mundial”, frisou.

“Ele chega bem fisicamente, mas teve lesões em sua carreira. Teve uma importante, que foi a ruptura de ligamento no joelho direito que o tirou da Copa do Mundo. Mas na última temporada, atuou em todas as partidas”, completou.

Por fim, Bernal pode ser a reposição para André, que pode iniciar sua trajetória no futebol europeu ainda nesta janela. O camisa 7 tem uma proposta do Fulham, da Inglaterra, entretanto a negociação ainda não avançou. Apesar de ambos atuarem na mesma faixa de campo, possuem características diferentes. O uruguaio tem mais altura e força física, mas ainda precisa evoluir na intensidade e velocidade.

“Facundo pode se consolidar como titular da equipe. Ele é um jogador diferente de André, é mais alto e tem outras características (força física). André é um jogador importante, vimos aqui no Uruguai, na sequência da Libertadores, é sensacional. Mas Bernal é mais jovem, pode se adaptar e ser titular no Fluminense”, concluiu.

