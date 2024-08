Ancelotti elogia Endrick após estreia no Real: ‘Raro ver um jogador assim’

Endrick em ação, pela primeira vez, com a camisa do Real Madrid - (crédito: - Foto: Divulgação/Real Madrid)

O Real Madrid iniciou sua série de amistosos nos Estados Unidos com derrota. Na noite desta quarta-feira (31), a equipe merengue perdeu para o Milan por 1 a 0, na estreia de Endrick, que atuou durante 45 minutos. No entanto, apesar do resultado, o técnico Carlo Ancelotti fez questão de elogiar o brasileiro, no qual o classificou como um “jogador raro”.

“Endrick mostrou sua qualidade em alguns momentos. Ele tem algo especial. É capaz de atingir velocidade máxima em curto espaço e é muito habilidoso. É muito raro ver um jogador assim”, disse Ancelotti após amistoso de pré-temporada.

Dessa forma, o jovem, de 18 anos, foi titular da partida, entretanto pouco apareceu. Mesmo assim, o jornal Marca ressaltou que o atleta se cobrou depois de ter um chute travado pelo goleiro.

Endrick atuou ao lado de nomes importantes, como Courtois, Rüdiger e Luka Modric. O brasileiro Rodrygo se reapresentou nesta quarta-feira, após férias, e Éder Militão e Vini Jr. ainda são aguardados para iniciarem pré-temporada.

Por fim, a equipe merengue, atual campeã da Champions League, fará mais dois amistosos nos Estados Unidos: contra Barcelona (03/08) e Chelsea (06/08). A estreia oficial na temporada é no dia 14 de agosto, contra a Atalanta, na Supercopa da Uefa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.