Copa do Brasil e clássico: veja o calendário do Vasco em agosto

Vasco tenta avançar na Copa do Brasil diante do Atlético-GO - (crédito: Leandro Amorim)

O Vasco não teve uma boa atuação diante do Atlético-GO, no jogo de ida da Copa do Brasil, em Goiânia. No entanto, conseguiu o empate na reta final da partida, com Vegetti, e irá decidir em casa na próxima semana. Assim, o Cruz-Maltino terá essa decisão em agosto, além da sequência do Campeonato Brasileiro.

O primeiro jogo do mês acontece no próximo sábado (3), às 19h (de Brasília), contra o Bragantino, em São Januário, pela 21ª rodada. Nesse sentido, na terça-feira (6), a equipe carioca irá decidir uma vaga nas quartas de finais da competição nacional, diante do Dragão, às 21h45 (de Brasília), também na Colina Histórica.

Como o mês reserva também os duelos das oitavas de finais da Libertadores, o Vasco terá algumas semanas livres de preparação para os confrontos do Brasileirão. Dessa forma, no dia 10 (sábado), às 21h30 (de Brasília), o time fará o clássico com o Fluminense, no Nilton Santos.

No outro final de semana, dia 18 (domingo ), será a vez do duelo com o Criciúma, às 16h (de Brasília), no Heriberto Hülse. Para encerrar o mês, os comandados do técnico Rafael Paiva recebem o Athletico-PR, dia 26 (segunda-feira), às 21h (de Brasília), em São Januário.

Por fim, a equipe pode ter mais um jogo no mês caso avance na Copa do Brasil. Afinal, segundo o regulamento da CBF, as quartas de finais do torneio acontecem nas semanas dos dias 28 de agosto (ida) e 12 de setembro (volta). No Brasileirão, aliás, o time soma 23 pontos e tenta dar um salto na tabela almejando os dez primeiros colocados.

Confira os jogos do Cruz-Maltino em agosto

Brasileirão

Vasco x Bragantino – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

03/08 (sábado), às 19h

Copa do Brasil

Vasco x Atlético-GO – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

06/08 (terça-feira), às 21h45

Brasileirão

Vasco x Fluminense – Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

10/08 (sábado), às 21h30

Brasileirão

Criciúma x Vasco – Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

18/08 (domingo), às 16h

Brasileirão

Vasco x Athletico – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

26/08 (segunda-feira), às 21h

*Obs: caso avance na Copa do Brasil, pode fazer o jogo de ida das quartas de finais na última semana de agosto

