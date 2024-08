Namorada bomba ao usar camisa de Endrick em sua estreia pelo Real Madrid

Gabrielly Miranda com a camisa de Endrick no primeiro jogo dele pelo Real Madrid - (crédito: Foto: Instagram @gabrielymiiranda)

A namorada de Endrick voltou a ganhar os holofotes na internet. Gabrielly Miranda, de 21 anos, fez uma publicação nas redes sociais com a camisa do Real Madrid durante a estreia do atacante pela equipe, com o nome dele e o número que vai utilizar. A influencer esteve presente na primeira partida do companheiro pelos Merengues, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (31).

O evento em questão foi o amistoso contra o Milan, em que os italianos venceram por 1 a 0, em torneio de pré-temporada. Gabrielly fez alusão ao hino popular dos Galácticos na legenda da postagem em questão. Aliás, a namorada também elogiou o atacante de 18 anos pela sua apresentação no Real Madrid, que ocorreu no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, no último sábado (27).

“Você merece tudo isso, amor. Jesus te ama muito. E como te disse mais cedo: ‘Nunca se esqueça de Deus’. Estou feliz por estar aqui vendo esse teu sonho de perto. Eu te amo mais. Eu, você e Deus”, expondo inclusive o conselho que deu a Endrick.

Treinador dos Merengues indica algo especial em Endrick

O jovem atacante brasileiro iniciou sua trajetória nos Galácticos como titular, mas foi substituído logo no intervalo. Após a derrota no amistoso, o comandante Carlo Ancelotti apontou que Endrick conta com aspecto especial.

“É difícil tirar uma conclusão. O que vejo é que ele tem algo especial, consegue atingir velocidade máxima em pouquíssimo espaço e é muito habilidoso para sair da marcação. São qualidades que ele tem. Nesse sentido, é um talento. É raro ver um jogador com estas características”, detalhou o treinador italiano.

Ancelotti ainda ressaltou que os reforços como o próprio brasileiro e até mesmo Mbappé necessitam de paciência na adaptação.

“Temos que adaptar os novos, mas não podemos pensar em adaptar Endrick ou Mbappé em cinco dias”, acrescentou.

Além disso, os Merengues ainda terão mais dois amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos. No caso com o Barcelona, no próximo sábado (03/08), e o Chelsea, na terça-feira (06).

