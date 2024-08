Fluminense divulga relacionados para duelo com o Juventude

Mano Menezes tem tido um bom início no comando do Fluminense - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Após as três vitórias consecutivas pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta suas atenções para a Copa do Brasil. Assim, a equipe carioca mede forças com o Juventude, nesta quinta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pelas oitavas. O intuito do técnico Mano Menezes é poupar alguns jogadores, visto que no domingo já tem partida do Brasileirão.

Dessa forma, o Tricolor não terá à disposição André, que segue o programa de fortalecimento da perna direita. Germán Cano, por sua vez, também está fora da partida, assim como Marquinhos, que tem um edema na coxa direita. Felipe Melo, David Terans, Isaac e Lelê se recuperam de suas respectivas lesões.

Caso entre em campo, Thiago Silva poderá completar 150 jogos com a camisa tricolor. O zagueiro, portanto, é uma das novidades da equipe para este segundo semestre e tem dado mais qualidade e experiência ao setor defensivo, que não sofreu gols nos últimos três jogos. No entanto, o atleta deve ficar no banco para aguentar o intenso calendário.

As duas equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro e ficaram no empate por 1 a 1, no Maracanã. Além disso, Juventude e Fluminense já se enfrentaram em seis jogos pela Copa do Brasil, em três edições diferentes. Em 1999, o time gaúcho levou a melhor, enquanto a equipe de Laranjeiras avançou em 2002 e 2004.

Os relacionados para a ida das oitavas de final da Copa do Brasil! ???????? pic.twitter.com/pMk4WKPM2N — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 1, 2024

Confira a lista de relacionados do Tricolor

Goleiros: Fábio, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes

Laterais: Guga, Samuel Xavier, Marcelo, Diogo Barbosa e Esquerdinha

Zagueiros: Antônio Carlos, Felipe Andrade, Ignácio, Manoel, Thiago Santos e Thiago Silva

Meio-campistas: Alexsander, Lima, Martinelli, Nonato, Ganso e Renato Augusto

Atacantes: John Arias, John Kennedy, Kauã Elias, Keno e Kevin Serna

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.