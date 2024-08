Santos pode conquistar título simbólico do primeiro turno caso vença o Sport

O Santos encara o Sport, nesta sexta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O embate é importante para manter a equipe de Fábio Carille na liderança da competição. Contudo, o duelo contra o Leão do Recife também vale o título simbólico do primeiro turno.

Atualmente, o Peixe é líder com 33 pontos somando 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, além de 29 gols marcados e 13 sofridos. Completando o G4, Novorizontino tem 30, Mirassol e Vila Nova possuem 29 que é a mesma pontuação do América-MG em quinto lugar. O Sport está na sexta colocação com 28, mas é a única equipe que pode ultrapassar o Santos na tabela do primeiro turno.

O Leão tem dois jogos a menos, é a única equipe que ainda pode ultrapassar o Peixe na tabela, antes do final da primeira parte do campeonato. O Sport ainda precisa cumprir duelos contra CRB e Operário e caso consiga vencer estas três partidas, será o campeão do primeiro turno.

O empate também mantém o Sport vivo pelo título simbólico, já que se ele vencer os outros dois jogos, chegaria a 35 pontos, enquanto o Peixe ficaria com 34.

Provável time titular do Santos

Nesta quinta-feira (1), o Santos volta a treinar para a partida onde o técnico Fábio Carille deve esboçar o time titular. Uma provável equipe tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

