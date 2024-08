Renato cita falta de foco do Grêmio como entrave para triunfo

Renato Gaúcho dá orientações ao time do Grêmio durante jogo com o Corinthians pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio ficou no empate por 0 a 0 com o Corinthians pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Imortal até teve condições de buscar a vitória, na Neo Química Arena, na última quarta-feira (31). Afinal, teve vantagem numérica em grande parte da segunda etapa com a expulsão do volante Raniele, mas sem sucesso. Assim, o técnico Renato Gaúcho colocou o relaxamento de alguns jogadores como principal razão para não conquistar o triunfo.

“Acredito que a equipe estava melhor quando estava com 11 contra 11. No momento que o Corinthians perdeu um jogador, aí que meu preocupa sempre. Sempre tem um ou dois jogadores que acham que não precisam mais correr porque o adversário tem um a menos. Aí você tem um a mais só no papel, porque no campo passa ter um a menos se dois ou três tiverem esse pensamento”, esclareceu o comandante.

Relação de Renato com a arbitragem brasileira

A arbitragem foi o tema principal antes do Tricolor Gaúcho e o Timão iniciarem a disputa pela vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Dias antes do primeiro confronto, o clube paulista enviou um oficio para a CBF para criticar a escolha do árbitro Marcelo de Lima Henrique.

A principal alegação do Timão é a amizade entre o juiz e o comandante gremista. O Corinthians baseia-se em uma troca de presentes entre os dois no ano passado. Antes de iniciar a entrevista coletiva, Renato parabenizou a atuação do árbitro e rebateu a teoria do clube paulista.

“Qual o problema? Tenho que virar inimigo do árbitro? Isso é perda de tempo.Me dou com todos os árbitros. Eu sou o treinador que mais elogio árbitros no Brasil. Marcelo de Lima Henrique é um grande árbitro, provou isso hoje de novo. Converso com todos, não só o Marcelo. Critico um ou outro no VAR, que tem a ferramenta e comete o erro. Está tudo tranquilo. O (Raphael) Claus apita os jogos do Zico no final do ano e eu sempre brinco com ele o ano todo, sacaneio ele e ele me sacaneia”, argumentou o técnico do Imortal.

Goleiro do Grêmio avalia empate na Copa do Brasil como positivo

O goleiro Marchesín discorda de seu treinador que o empate tenha sido um resultado ruim. Prova disso é que em postagem na sua conta do Instagram demonstrou esperança para a segunda partida. Bem como apostou no apoio da torcida como trunfo para garantir a classificação para as quartas.

“Partida difícil, bom resultado para definir com a nossa gente! É importante continuar com o arco no zero. Ótimo trabalho de toda a equipe!!! Continuamos juntos e fortes”, detalhou o arqueiro argentino em sua conta no Instagram.

Uma publicação compartilhada por Agustin Marchesin (@agustinmarchesin1)

A delegação do Tricolor Gaúcho retornou a Porto Alegre nesta madrugada. Os jogadores não terão descanso. Afinal, se reapresentam na tarde desta quinta-feira (1) no CT Luiz Carvalho para iniciar a preparação para o compromisso seguinte. O Imortal volta a campo para enfrentar o Athletico, no próximo domingo (04), na Ligga Arena.

Em seguida, o grupo permanece em Curitiba, onde vai ocorrer o jogo de volta com o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O embate será no Couto Pereira, às 21h30 (de Brasília), na próxima quarta-feira (7).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.