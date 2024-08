Fluminense informa sobre ausências de Cano e André pela Copa do Brasil

Caxias do Sul, Brasil - 30/06/2024 - Est..dio Francisco St..dile - .Fluminense enfrenta o Gr..mio esta tarde em Caxias do Sul pela 13.. rodada do Campeonato Brasileiro 2024..FOTO DE LUCAS MER..ON / FLUMINENSE FC..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: Lucas Mercon)

O Fluminense mede forças com o Juventude, nesta quinta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pelas oitavas da Copa do Brasil. No entanto, o time carioca terá alguns desfalques para o confronto, com alguns atletas lesionados e outros poupados.



Dessa forma, o Tricolor não terá à disposição André, que segue o programa de fortalecimento da perna direita. Germán Cano, por sua vez, também está fora da partida e tem tratado o problemas no pé direito, assim como Marquinhos, que tem um edema na coxa direita. Felipe Melo, David Terans, Isaac e Lelê se recuperam de suas respectivas lesões.

As duas equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro e ficaram no empate por 1 a 1, no Maracanã. Além disso, Juventude e Fluminense já se enfrentaram em seis jogos pela Copa do Brasil, em três edições diferentes. Em 1999, o time gaúcho levou a melhor, enquanto a equipe de Laranjeiras avançou em 2002 e 2004.

A tendência é que o técnico Mano Menezes poupe mais alguns titulares. Entre eles, Thiago Silva, Arias, Ganso e Samuel Xavier, que devem iniciar no banco de reservas. O defensor, por sinal, pode completar 150 jogos com a camisa tricolor caso entre em campo.

Por fim, o jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes disso, o Tricolor entra em campo no domingo (4), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Bahia, também no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

