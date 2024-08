Uruguai divulga projeto do novo Centenário para Copa do Mundo 2030

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgou imagens do projeto do novo Estádio Centenário para a Copa do Mundo de 2030. No ano do Mundial, o palco completará 100 anos e passará por uma ampla remodelação. No entanto, até o momento, a entidade não divulgou os valores das obras.

Dessa forma, a federação incluiu as imagens no Bid Book, o documento que cada candidatura fornece à Fifa como parte do processo para ser escolhida sede da Copa do Mundo. Com as obras, o estádio terá cobertura na maior parte de suas arquibancadas e terá capacidade ampliada de 60 mil para 63 mil lugares.

De acordo com a AUF, a sustentabilidade marca o projeto, com uso de luz solar e sistema de reaproveitamento de água. Além disso, a Torre das Homenagens, que possui 100 metros e é a marca do estádio, será mantida, enquanto o gramado será rebaixado.

Homenagem ao centenário do Mundial

Vale lembrar que o Centenário passou por melhorias em 2021, quando foi sede das finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Contudo, desde sua inauguração em 1930, nunca passou por uma grande reforma, como irá acontecer nos próximos anos.

No Mundial de 2030, o estádio será palco de apenas uma partida, justamente na estreia da Celeste olímpica na competição. Argentina e Paraguai também sediarão as estreias de suas seleções, como forma de homenagear o centenário da primeira Copa do Mundo, que aconteceu em 1930, no Uruguai.

Por fim, o restante da competição acontecerá na Espanha, Portugal e Marrocos. A decisão, por sua vez, deve ser no Santiago Bernabéu, em Madri.

