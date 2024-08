Emprestado pelo Vasco, Clayton é anunciado pelo Rio Ave (POR)

O Rio Ave (POR) anunciou a contratação do atacante Clayton Silva, nesta quinta-feira (1º), via redes sociais. O jogador de 25 anos, emprestado pelo Vasco, chega para um contrato até o fim da temporada europeia, em junho de 2025.

Dessa forma, o brasileiro volta para o país onde viveu a melhor fase na carreira: Portugal. Atuando pelo Casa Pia, o atacante marcou 16 gols em 64 partidas, entre 2022 e 2023. O próprio Vasco também informou sobre a transferência do atleta.

A cláusula de obrigação de compra que o Gigante da Colina tinha com o Casa Pia era, inicialmente, para janeiro de 2025. Mas, para poder cedê-lo por empréstimo, o clube precisava efetuar a compra dos direitos econômicos do jogador. O time português mantém 30% de futura venda.

Clayton foi uma contratação efetuada quando o diretor executivo do Vasco ainda era Alexandre Mattos. Ele chegou após marcar 16 gols em 64 jogos pelo Casa Pia, com a intenção de ser sombra de Vegetti no ataque. Sua estreia foi logo como titular ao lado do próprio argentino em empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca, em março.

O jogador, porém, não encontrou espaço, sem conseguir voltar à titularidade até junho, quando começou jogando contra o Juventude sob o comando do então técnico Álvaro Pacheco. Este, aliás, foi seu último jogo pelo Vasco.

Confira o anúncio!

Gravado e autografado! Ele chegou. ????#TodosABordo #rioavefc pic.twitter.com/QLmkXeN4b4 — Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 1, 2024

E agora o anúncio do Vasco

O Vasco da Gama informa que acertou o empréstimo do atacante Clayton para o Rio Ave, de Portugal, por uma temporada. Os documentos entre Vasco, atleta, Casa Pia e Rio Ave já estão assinados; faltando apenas o trâmite no TMS da FIFA. O Clube deseja sorte ao atleta neste novo… pic.twitter.com/4XYRIUwfoy — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 1, 2024

