Com novo visual, Salah marca, e Liverpool vence o Arsenal em amistoso

Salah em ação pelo Liverpool contra o Arsenal em amistoso - (crédito: - Foto: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

O Liverpool venceu mais uma sob o comando de Arne Slot nos amistosos da pré-temporada. Após bater o Betis por 1 a 0, os Reds fizeram mais uma vítima, desta vez o Arsenal, por 2 a 1, no Lincoln Financial Field, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Salah e Fábio Carvalho marcaram os gols da vitória, enquanto Kai Havertz descontou.

Conhecido por seus tradicionais cachos, o egípcio surpreendeu com uma mudança radical em seu visual. Aos 32 anos, ele raspou o cabelo. Em campo, teve um ótimo desempenho e estufou a rede pela primeira vez em 2024. Elliot, por sua vez, deu as duas assistências para os gols.

Os tentos da partida aconteceram todos no primeiro tempo. Na volta do intervalo, ambos os treinadores, Arne Slot e Mikel Arteta, fizeram substituições para rodar o elenco.

Sendo assim, as duas equipes seguem com a pré-temporada nos Estados Unidos. Os Reds, portanto, encaram o Manchester United, enquanto os Gunners medem forças com o Bayer Leverkusen em solo norte-americano.

Quando retornarem à Inglaterra, os dois times farão mais um amistoso antes do início da temporada, contra Lyon e Sevilla, respectivamente.

Por fim, o Arsenal estreia na Premier League no dia 17 deste mês, jogando em casa contra o Wolverhampton. Já o Liverpool estreia no mesmo dia e enfrenta o Ipswich Town em solo adversário. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.