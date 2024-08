Conheça as razões que levaram o Internacional a aceitar a rescisão de Aránguiz

A relação de trabalho entre Internacional e Aránguiz chegou ao fim. Isso porque o clube anunciou que selou um acordo com o volante pela rescisão contratual. A antecipação do fim do vínculo, que era válido até o final de 2025, foi um pedido do jogador, o qual ele comunicou há uma semana. Afinal, seu desejo era retornar ao Chile, seu país natal, onde vai defender a Universidad do Chile, clube que o revelou.

Com isso, o volante encerra a sua segunda passagem pelo Colorado com 51 jogos, um gol e duas assistências. Ele havia retornado à equipe gaúcha na segunda metade do ano passado, após oito temporadas no futebol alemão. As negociações entre Inter e Aránguiz duraram mais de um mês e teve um denominador comum entre as partes.

Aránguiz teve segunda passagem discreta pelo Internacional e não correspondeu às expectativas – Foto: Divulgação/Internacional

Direção do Internacional aceita desejo de Aránguiz

Inicialmente, a diretoria do Colorado não tinha o interesse em se desfazer do atleta. Até porque o planejamento do clube era mantê-lo pelo menos até o final da atual temporada para ser mais uma opção no Campeonato Brasileiro. No entanto, o meio-campista desejava retornar ao seu país natal por questões pessoais. Bem como iniciar a preparação de sua aposentadoria ao lado de sua família, segundo informação do ‘ge’. A La U deve ser a última equipe da carreira de Aránguiz.

As conversas duraram cerca de uma semana e o acordo teria sido selado após o volante abdicar de receber valores do Inter que tinha direito para sacramentar a sua transferência para a Universidad do Chile. Além disso, após avaliação interna da diretoria, a melhor solução para o clube era a saída do chileno por diversos fatores. Entre eles a análise da falta de foco em comparação ao seu retorno. Bem como a chance de um conseguir um alívio na folha salarial, principalmente após as eliminações precoces na Sul-Americana e Copa de Brasil. Com a ida de Aránguiz, o Internacional deve economizar com salários entre R$ 8 a 10 milhões em comparação ao prazo estipulado para o fim do contrato.

Desempenho abaixo das expectativas e frequentes lesões

O rendimento do volante também ficou aquém do esperado. Tanto que a sua volta ao Beira-Rio foi bastante discreta. As diversas lesões também pesaram para a decisão, principalmente em momentos importantes. Ele esteve ausente em 43% dos compromissos nesta temporada. Afinal, esteve em campo em somente 23 dos 41 jogos da equipe, sendo titular em apenas 15.

Inclusive, ele não entrava em campo desde 30 de junho, quando atuou por 20 minutos no empate com o Criciúma. O volante se recuperava de edemas ósseos nos dois tornozelos e não estava disponível para o técnico Roger Machado. A propósito, há relatos de que ele sofria problemas recorrentes na região. Além disso, não atingia a recuperação total. Tanto que nas últimas vezes em que entrou em campo sentia dores, situação que os médicos não concordavam. Houve agravamento da contusão e o Inter garante que conta com exames que confirmam um “problema relevante”.

Confira a nota no site do Inter

O Sport Club Internacional informa que estabeleceu acordo com o jogador Charles Aránguiz para a rescisão antecipada de seu contrato de trabalho.

O contrato com o clube chileno deve ter duração de um ano e meio. Ou seja, com previsão para encerrar no final de 2025.

Mercado retorna aos treinos do Internacional

Após o retorno de Bustos aos treinos, o zagueiro argentino Gabriel Mercado também voltou a trabalhar com o grupo no campo do CT Morada dos Quero-Queros, nesta quinta-feira (01/08). Ambos haviam sido poupados de atividades anteriores por controle de carga pela sequência exaustiva de jogos. Assim, a medida tem como objetivo evitar maior desgaste.

Por outro lado, o goleiro Rochet continua sendo preservado. Mesmo assim, ele não causa preocupação e sequer é dúvida para o próximo compromisso. O meio-campista Thiago Maia é quem ainda tem uma indefinição de sua presença. Até porque apesar de ter se recuperado de contusão, não tem feito trabalhos com o restante do grupo. Já o volante Fernando fez atividades em separado no campo com a fisioterapia. O elenco do Internacional ainda terá mais dois treinamentos, na sexta e no sábado, antes do confronto com o Palmeiras.

A partida vai ocorrer no Beira-Rio, às 17h (de Brasília), no próximo domingo (04) e será válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.