Serna comenta expectativa para jogo do Fluminense contra o Juventude

Kevin Serna estreou com assistência pelo Fluminense - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O atacante Kevin Serna comentou a expectativa sobre o duelo do Fluminense de logo mais, contra o Juventude, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (1º).

Com dois jogos pelo Tricolor desde sua chegada, o colombiano estreará, assim, por uma competição diferente. Afinal, suas duas partidas pelo Flu foram pelo Brasileirão. O jogador comenta, então, o que espera deste jogo.

“Estou muito feliz de estar aqui e participar de uma nova competição. Sabemos que não vai ser fácil, mas nos preparamos da melhor maneira para fazer uma boa partida”, disse o jogador.

A partida entre Juventude e Fluminense está marcada para as 19h (de Brasília) e ocorre no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A volta será na próxima quarta-feira (7), às 21h30.

