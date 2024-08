Vini Jr. curte show de Travis Scott do palco e posa ao lado de norte-americano

O cantor Travis Scott contou com o prestígio de Vinícius Júnior, do Real Madrid, em seu último show em Madrid. A presença do astro brasileiro mobilizou o público e o próprio artista norte-americano, que até o convidou para ir ao palco durante a apresentação. Logo depois, os dois posaram juntos para uma foto que viralizou nas redes sociais do jogador.

Vestido com uma camisa que leva o rosto do norte-americano, Vini Júnior entregou um uniforme autografado do Real Madrid a Travis Scott. O encontro virou assunto na mídia mundial após a publicação do astro brasileiro em seu perfil do Instagram, com um trecho da música do artista na legenda.

Vini Jr. curte show de Travis Scott

Vinicius Júnior, fã declarado de Travis Scott, fez questão de comparecer ao último show do cantor no WiZink Center, em Madrid. O astro do Real Madrid curtiu a apresentação do último álbum de estúdio do norte-americano, o Utopia, ao lado de outras celebridades – como Mc Maneirinho e a atriz Ester Expósito, por exemplo.

“Que noite! Que noiteee! Obrigado por me proporcionar isso também, irmão”, escreveu Mc Maneirinho nos comentários do post de Vini.

O Garoto do Ninho curtiu todas emoções possíveis no show, até mesmo o contato direto com Travis Scott diretamente do palco. Aliás, cabe pontuar que os dois tiveram um contato recente após o norte-americano aparecer vestido com a camisa do Flamengo, clube do coração de Vini Jr., durante uma apresentação.

Repercussão nas redes sociais

Além do comentário de Mc Maneirinho, que curtiu a noite ao lado de Vini Jr., outros artistas também interagiram com o astro na publicação. Orochi e Ludmilla, por exemplo, deixaram um emoji de fogo no post. Já o jogador Lucas Vazquez brincou com a ida do atacante ao palco: “você é cantor”.

“Outro patamar”, escreveu Mc Guimê. Enquanto a também cantora de funk, Gabily, disse que Vini ”zerou” o game.

