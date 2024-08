Seleção Brasileira chega em Nantes para partida contra a França

A Seleção Brasileira feminina desembarcou em Nantes, na França, na tarde desta quinta-feira (1). A Canarinho joga na cidade francesa no sábado, quando encara a seleção local às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Olimpíada.

Jogadoras de olho nas apresentações da Rebeca e Flavinha

Enquanto chegavam em Nantes, as jogadoras da Seleção Brasileira acompanhavam as apresentações de Rebeca Andrade e Flavia Saraiva. A primeira conquistou a medalha de prata no individual geral na ginástica feminina. Já a segunda ficou com a nona posição. Ambas, aliás, são atletas do Flamengo.

Chegando em Nantes para o nosso próximo compromisso e de olho nas apresentações da Rebeca e Flavinha! Estamos na torcida, @timebrasil! ???????? ???? Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/lyyGgqSA4R — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 1, 2024

Trajetória do Brasil na Olimpíada

O Brasil se classificou após terminar a fase de grupos na terceira posição, como uma das melhores seleções nesta posição na primeira etapa dos Jogos.

Além da Seleção Brasileira, França, Canadá, EUA, Alemanha, Espanha e Japão, nas duas primeiras posições de cada chave, além da Colômbia, que assim como o Brasil terminou na terceira colocação do seu grupo.

