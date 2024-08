Tati Weston-Webb supera algoz da primeira fase e avança às quartas do surf

Tatiana Weston-Webb venceu a favorita Caitlin Simmers e avançou para as quartas de final do surfe feminino nas Olimpíadas de Paris-2024 - (crédito: AFP)

A Brazilian Storm está mostrando a que veio na disputa do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Após o mar de Teahupo’o, no Taiti, apresentar melhores condições para a retomada das disputas, Tatiana Weston-Webb foi a primeira brasileira a subir na prancha e despachou a estadunidense Caitlin Simers, atual número 1 do ranking, para avançar às quartas de final, nesta quinta-feira (1/8). A surfista verde-amarela pegou as duas melhores ondas da tarde na bateria feminina, com dois 6.17, e venceu a jovem prodígio de 18 anos por 12.34 x 1.93.

A previsão era de bom duelo no mar, ainda mais pelo encontro recente na primeira fase, na qual a norte-americana ganhou por 12.93 x 10.33 e mandou a tupiniquim para a repescagem. O cenário para as quartas tinha, de um lado, Tati, com costume de brilhar em Teahupo’o e já tendo surfado uma onda nota 10 no mar do país da Oceânia em competições anteriores. Do outro, Simmers como a nova sensação do surf feminino e no caminho para vencer o título da Liga Mundial de Surfe (WSL). No entanto, a brasileira confirmou o status de ser uma das principais cotadas para medalha nas Olimpíadas e dominou a bateria do começo ao fim.

O mar estava longe de apresentar os tubos dos dias anteriores e mandou ondas menores. Logo de cara, Tati conseguiu três rasgadas em uma onda baixa e recebeu nota 6.17 dos juízes, a maior do dia até então. Ativa, a brasileira entrou em outra onda, desta vez um tubo – condição rara no estado de momento do mar –, e recebeu uma nota identica para disparar na liderança da bateria.

Enquanto isso, Simmers teve dificuldades para escolher as ondas e entrou em apenas duas, mas caiu em ambas e somou apenas 1.93, com uma de 1.50 e outra de somente 0.43.

Weston-Webb volta ao mar ainda nesta quinta-feira (1/8), às 22h24, pelas quartas de final. A adversária da vez será a espanhola Nadia Erostarbe, que eliminou a japonesa Shino Matsuda, mas não é parte da elite. A europeia é quinta no ranking da Challenger Series, na qual as cinco melhores sobem para o circuito mundial. Se avançar, existe a possibilidade de confronto brasileiro na semifinal, contra Luana Silva ou Tainá Hinckel. SporTV, Globoplay e CazéTV transmitem.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima