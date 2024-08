Luana Silva leva a melhor no confronto brazuca e vai às quartas no surfe

Em uma bateria 100% verde-amarela, Luana Silva repetiu a dose contra Tainá Hinckel e venceu a compatriota para avançar às quartas de final do surfe feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A reedição do confronto da primeira fase teve o mesmo resultado da outra ocasião, com vitória da atual número 12 do mundo, desta vez com placar de 6.77 x 5.93, nesta quinta-feira (1/8), em Teahupo’o, no Taiti. Ela se junta a Tatiana Weston-Webb como representantes do Brasil na etapa seguinte, com possibilidade de encontro na semifinal.

O mar parado, longe daquele recheado de tubos que marcou os outros dias de competição, não ajudou as surfistas e ofereceu poucas ondas boas. Prova disso foi que a melhor nota da bateria foi um 3.50 de Luana restando cinco minutos para o fim. Com a água mais propícia para manobras, a brasileira de 20 anos conseguiu acertar uma sequência de manobras e depois administrou a prioridade para vencer o confronto. Tainá ainda teve uma chance nos instantes finais e conseguiu um 3.00 dos juízes, mas não tinha sido o suficiente para alcançar a compatriota.

Luana retorna ao mar ainda nesta quinta-feira, às 23h, para as quartas de final. A adversária será quem levar a melhor na última bateria das oitavas, entre Brisa Hennessy, da Costa Rica, e Yolanda Sequeira, de Portugal. A costarriquenha é a atual número 3 do mundo e candidata à medalha em Paris-2024. As outras chaves terão Marks (EUA) contra Wright (AUS) e Defay (FRA) com Moore (EUA), além da brasileira Tatiana Weston-Webb contra a espanhola Nadia Erostarbe, às 22h24. SporTV, Globoplay e CazéTV transmitem.

O dia ainda terá a decisão das quartas do masculino, para destaque do outro encontro verde-amarelo. Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, se enfrentam às 20h por um lugar na semifinal.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima