Botafogo busca mais reforços mesmo com gasto milionário

O Botafogo ainda não vê o elenco como fechado e busca mais contratações. Pedro Martins, novo diretor de futebol, explicou um pouco sobre o perfil de atleta mapeado pelo Alvinegro. O clube, aliás, gastou mais de R$ 200 milhões em reforços na temporada.

“O clube tem de maneira bem claras as metas esportivas. Não vamos abrir mão do curto prazo, a gente quer ganhar os nossos campeonatos já. Estamos olhando para todas competições, mas, ao mesmo tempo, é pensar no futuro. É buscar jogadores jovens, ambiciosos e que querem continuar crescendo. Tanto no processo de contratação mas na formação, que vai ganhar um projeto de protagonista no Botafogo. E assim vamos caminhando com essa mentalidade. Estamos buscando esse perfil. Os que vêm de fora para dentro vão respeitar já uma identidade, mas também formar isso em casa”, explicou à “BotafogoTV”.

Pedro Martins também elogiou a postura de Joh Textor, dono da SAF do clube carioca.

“Tive a felicidade de tomar um café com ele, tivemos uma longa conversa na última passagem dele pelo Brasil. Fiquei muito feliz e impressionado com a visão que ele tem sobre futebol. É um cara inquieto, sempre quer mais e quer trabalhar com os melhores. Isso deixou claro tanto dentro quanto fora de campo. Desde então trocamos algumas mensagens, ele pediu para eu conhecer bem o clube e é isso que eu estou fazendo. Esses primeiros dias foram intensos buscando conhecer os processos e as pessoas”, contou.

As contratações

O Botafogo já desembolsou mais de R$ 200 milhões em reforços nesta janela de transferências. Apesar de terem sido contratados quatro jogadores – Igor Jesus, Allan, Thiago Almada e Matheus Martins -, apenas os dois tiveram custos. Os outros dois estavam em fim de contrato e chegaram de graça no clube carioca.

