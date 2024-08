Atlético perde Hulk por mais de um mês e não terá principal jogador em decisões

Hulk vai perder as principais decisões do Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)

O atacante Hulk passou por exames de imagem, nesta quinta-feira (1)m e foi diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha direita. O Galo não divulga tempo de recuperação, mas o Jogada10 apurou que o atleta ficará fora por, pelo menos, 30 dias. Assim, ele vai perder confrontos importantes.

O Atlético tem na próxima semana o duelo decisivo contra o CRB, para saber quem avança na Copa do Brasil. O jogo será na quarta-feira, na Arena MRV. No jogo de ida, em Maceió, empate em 2 a 2. Assim, uma vitória simples em casa garante o Galo nas quartas de final.

Dias depois o Galo enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A Raposa, aliás, vive excelente fase dentro do torneio nacional, ocupando a quinta colocação, com 35 pontos.

Na outra semana, o Galo começa a decisão da Copa Libertadores. O primeiro jogo será na terça-feira (13), em Buenos Aires, contra o San Lorenzo. A partida de volta, no dia 20, na Arena MRV.

Hulk lesionou-se aos 13 minutos do primeiro tempo do jogo contra o CRB, no estádio Rei Pelé. O Galo empatou o jogo , 2 a 2, na noite dessa quarta-feira, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Aliás, foi criado um esquema para o retorno rápido de Hulk. Ele voltou imediatamente para Belo Horizonte e já estava pela manhã na Cidade do Galo. O restante do elenco viajou nesta quinta-feira para Santa Catarina, onde enfrenta o Criciúma, no próximo sábado, pelo Brasileirão.

