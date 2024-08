Flamengo recusa proposta do Rennes por Fabrício Bruno

De olho nas ‘decisões’ do mês de agosto, o Flamengo recusou as investidas por Fabricio Bruno. Nesta quinta-feira (01/08), o Rubro-Negro rejeitou a oferta do Rennes, da França, pelo zagueiro e não fez contraproposta. Contudo, a negociação segue em aberto. A informação é do “ge”.

Os franceses ofereceram 14 milhões de euros (R$ 85,7 milhões na cotação atual), sendo 12,5 milhões de euros fixos e mais 1,5 milhão de euros de bônus. 14 milhões de euros (R$ 85,7 milhões na cotação atual), sendo 12,5 milhões de euros fixos e mais 1,5 milhão de euros de bônus.

O Flamengo não descarta a negociação. O alto valor envolvido daria ao clube margem para buscar uma reposição e outros nomes no mercado. Caberia especialmente ao jogador a decisão final.

Entretanto, o foco do clube agora são os confrontos da Copa do Brasil e da Libertadores. O clube já sabia que outros interessados por Fabrício poderiam aparecer.

No Flamengo desde 2022, Fabrício, de 28 anos, tem 128 partidas, três títulos conquistados (Libertadores, Copa do Brasil e Carioca) e seis gols marcados. É titular absoluto de Tite.

Outras propostas para o Flamengo

Não é a primeira vez que o jogador é alvo da Europa. Em maio, Fabrício Bruno, aliás, esteve muito perto de trocar o clube da Gávea pelo West Ham, da Inglaterra. Entretanto, o defensor não gostou da oferta salarial e optou por permanecer no Rio de Janeiro.

Recentemente, o Rennes acertou a contratação do norueguês Leo Østigard, que também é zagueiro. Entretanto, a chegada do atleta não interfere nas investidas dos franceses por Fabrício Bruno.

