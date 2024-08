Torcida do Vasco esgota ingressos para jogo contra o Atlético-GO

Depois do empate heroico com o Atlético-GO na última quarta-feira, a torcida do Vasco ficou animado. Nesta quinta-feira (1/8), os Cruz-Maltinso esgotaram os ingressos para a partida pela Copa do Brasil. O jogo será na terça-feira, às 21h45, e marca a volta da decisão das oitavas de final do torneio.

As vendas começaram na tarde desta quinta-feira, mas os 20 mil ingressos esgotaram-se em menos de cinco horas. Com o resultado, quem vencer se classifica para as quartas de final. Um novo empate, aliás, leva a partida para os pênaltis.

O Vasco, aliás, voltará a jogar em casa neste sábado depois de quatro jogos fora. Devido ao adiamento da partida contra o Cuiabá, o último jogo do clube em São Januário foi no dia 10 de julho contra o Corinthians, na vitória por 2 a 0. Desde então, enfrentou o Atlético-GO, o Atlético-MG e o Grêmio fora no Brasileirão.

A equipe carioca, aliás, enfrenta o Bragantino neste sábado, às 19h, em partida que também terá casa cheia. Os ingressos, inclusive, para o jogo do Brasileirão também foram esgotados rapidamente, e o jogo deve marcar a reestreia de Philippe Coutinho em São Januário.

