Seleção Brasileira volta a Curitiba depois de 21 anos

A CBF confirmou, nesta quinta-feira, 1º de agosto, que o Couto Pereira será o palco do jogo da Seleção Brasileira contra o Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O estádio do Coxa vai receber a partida no próximo dia 6 de setembro, diante dos equatorianos, que anunciaram um novo treinador. Dessa maneira, o Brasil retorna a Curitiba após 21 anos.

A última vez que a Seleção Brasileira jogou na capital paranaense foi em novembro de 2003, quando empatou com o Uruguai por 3 a 3, em um jogo das Eliminatórias para a Copa da Alemanha, realizado no Pinheirão.

A escolha do Couto Pereira se deve ao bom estado do gramado e à localização estratégica de Curitiba. Além disso, a cidade está a cerca de uma hora e meia de voo de Assunção, onde o Brasil enfrentará o Paraguai no dia 10 de setembro.

Seleção Brasileira invicta em Curitiba

A Seleção jogou nove vezes em Curitiba, com seis vitórias e três empates, mantendo-se invicta com um aproveitamento de 77,7%. Inaugurado em 1932, o Couto Pereira tem capacidade para cerca de 40 mil torcedores. A última partida da Seleção no estádio foi em 2001. Na ocasião, os brasileiros venceram o Chile por 2 a 0, aproximando-se da vaga para a Copa do Mundo de 2002.

Por fim, devido ao jogo da Seleção, a partida do Coritiba contra o Novorizontino pela Série B do Brasileirão, será remarcada. O duelo que aconteceria no dia 6 de setembro, será disputado no dia 9 ou 10 de setembro.

