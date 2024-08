Dia prateado nos Jogos Olímpicos: Caio Bonfim e Rebeca Andrade levam Brasil ao pódio

Caio Bonfim conquistou a primeira medalha da história da marcha atlética brasileira ao ficar em segundo na prova dos 20 km. Já Rebeca Andrade faturou a prata no individual geral da ginástica artística e tornou-se a brasileira mais laureada em todos os tempos - (crédito: Mauto Pimentel/AFP via Getty Images e Luiza Moares/COB)

A quinta-feira (1/8) dos Jogos Olímpicos foi duplamente prateada para o Brasil. Ainda de madrugada no horário brasileiro, Caio Bonfim colocou o país no mapa da marcha atlética ao terminar em segundo lugar na prova de 20km. Mais tarde, foi a vez de Rebeca Andrade conquistar a prata no individual geral da ginástica artística, ficando atrás apenas da estrela americana Simone Biles. Dessa forma, ela chegou à sua quarta medalha olímpica, um recorde entre atletas femininas brasileiras.

Com isso, o Brasil acumula seis medalhas em Paris 2024 (três pratas e três bronzes). Ademais, o país já tem mais uma garantida – Bia Ferreira do boxe está nas semifinais e será no mínimo terceira colocada na categoria peso-leve (até 60 kg). E está próximo de outras. Hugo Calderano derrotou o sul-coreano Woojin Jang por 4 a 0 e está nas semifinais do tênis de mesa. Nesta sexta (2/8), o atleta encara o sueco Truls Moregard por um lugar em uma final.

Brasileira supera número 1 no surfe; mulheres do vôlei brilham

No surfe, Tati Weston-Webb venceu a número 1 do mundo, a americana Caitlin Simmers, e avançou para as quartas de final do torneio feminino. Nas ondas de Teahupoo, no Taiti, a brasileira busca uma medalha inédita. Luana Silva derrotou Tainá Hinckel e será outra representante brasileira na próxima fase. Aliás, vale lembrar que no masculino Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, farão duelo entre compatriotas pelas quartas de final.

A Seleção Brasileira feminina de vôlei bateu o Japão por 3 sets a 0 e assegurou a vaga nas quartas de final com antecedência. Por sua vez, o time de handebol feminino levou 31 a 24 da Holanda e precisará vencer Angola na última rodada para ter chances de classificação.

Alegrias e tristezas nos Jogos Olímpicos

No vôlei de praia, o Brasil teve uma vitória e uma derrota na Arena da Torre Eiffel. A dupla André e George perdeu para os americanos Partain e Benesh por 2 sets a 1. Eles aguardam o desfecho da rodada para saber se precisarão disputar a repescagem. Por outro lado, as favoritas Ana Patrícia e Duda venceram com autoridade as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti por 2 a 0 e garantiram vaga nas oitavas de maneira invicta.

O Brasil acumulou três eliminações no boxe: Caroline Almeida (até 50kg), Barbara dos Santos (até 66kg) e Keno Marley (até 92kg) perderam suas lutas. O mesmo desfecho tiveram os judocas Mayra Aguiar, três vezes medalhista olímpica, e Leonardo Gonçalves. Os dois perderam logo na estreia e despediram-se precocemente de Paris.

Na natação, o melhor resultado do dia para o Brasil foi a classificação da equipe feminina para a final do revezamento 4×200 feminino. Porém, na prova decisiva, o time formado por Gabi Roncatto, Mafê Costa, Maria Paula Heitmmann e Stephanie Balduccini terminou na sétima colocação e ficou sem medalha.