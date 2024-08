Santos x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Sport nesta sexta-feira (02), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 19° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem oito jogos invicto na competição e espera manter tal campanha no final deste turno para embalar na luta pelo acesso. Além disso, uma vitória garante o título simbólico do primeiro turno. Já o Leão venceu a Ponte Preta na última rodada e tem agora 28 pontos e está na sexta colocação. Um triunfo pode colocar a equipe dentro do G-4 e também entrar na briga pela taça.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o Santos

O técnico Fábio Carille deve manter a base da equipe que está invicta há oito rodadas na Série B. O lateral-direito JP Chermont realizou trabalhos internos e não treinou nos últimos dias. Contudo, o jogador não preocupa e deve ser mantido no time titular para o duelo contra o Sport. Além disso, existe uma expectativa para o treinador ter Billy Arce no banco de reservas. Afinal, o equatoriano foi anunciado nesta quarta-feira (31), mas ainda precisa ser registrado no BID. De resto, o time deve ser o mesmo dos últimos jogos.

Como chega o Sport

Já o Leão deve ter mudanças no sistema defensivo. Afinal, o prata da casa, Nasson, deve herdar a vaga de Alisson Cassiano, muito criticado pela torcida nos últimos jogos. Ele deve formar dupla com Luciano Castán. Além disso, na lateral direita, o argentino Di Plácido, que foi regularizado nesta terça-feira, também deve estar entre os titulares. Contudo, também terá desfalques, já que Lucas Lima está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e está fora. Por fim, o atacante Romarinho se machucou em uma das atividades após receber uma pancada e não viaja para São Paulo.

SANTOS X SPORT

Série B-2024 – 19ª rodada

Data e horário: 02/8/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guiherme e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille

SPORT: Caíque França; Di Plácido, Nassom, Luciano Castán e Dalbert; Felipe e Fabricio Domínguez; Barletta, Ortiz e Lobato; Zé Roberto. Técnico: Guto Ferreira.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e José Moracy de Sousa e Silva (CE)

VAR: Diego Pomba Lopez (BA)

