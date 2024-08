Novo reforço do Fluminense, Bernal assiste a jogo contra Juventude

Novo reforço do Fluminense e perto de ser anunciado, o volante Facundo Bernal está acompanhando o jogo do seu novo clube. Ainda sem estar regularizado, ele postou uma imagem nas redes sociais acompanhando ao duelo diante do Juventude, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Leia mais: Bernal se torna a contratação mais cara do Fluminense nesta temporada

Bernal desembarcou no Rio de Janeiro no início da noite de quarta-feira. O volante passará por exames médicos antes de assinar com o Tricolor por quatro anos.

O Fluminense irá pagar 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do volante. A primeira proposta tricolor foi de 2,5 milhões de dólares por 80%, mas o Defensor recusou.

Uma de suas maiores virtudes é a facilidade nas transições ofensivas e a boa chegada na área, afinal, ele tem 1,87 m de altura. O jogador pode ser uma peça de reposição para uma possível saída do volante André, que tem proposta do Fulham, da Inglaterra. No entanto, até o momento, essa negociação não avançou.

Por fim, o Fluminense também acertou com quatro jogadores: os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato e o atacante Kevin Serna.

