Internacional confirma empréstimo de volante para o futebol português

O Internacional confirmou nesta quinta-feira (1º de agosto) o empréstimo do volante Matheus Dias. Assim, o jogador atuará no Desportivo Nacional, da Ilha da Madeira, em Portugal. As partes envolvidas anunciaram o acordo.

Desse modo, Matheus assinou contrato com o clube de Portugal até julho de 2025, e o Nacional terá opção de compra ao final do vínculo. O jogador não está nos planos da comissão técnica de Roger Machado.

Contudo, o volante participou de três partidas pelo Colorado: entrou em campo no decorrer dos confrontos contra o Bahia e Atlético-GO e foi titular diante do Vitória, todos pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, fez apenas 69 minutos em campo em 2024.

Matheus foi adquirido pelo Internacional há dois anos

Matheus, aliás, foi comprado em 2022 junto à Tombense, de Belo Horizonte. No geral, o atleta fez 34 partidas pelo Internacional, sem gols e nem assistências. O contrato atual com o clube gaúcho vai até 2027.

