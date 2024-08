Murilo é a novidade em treino do Palmeiras

Murilo em ação no treino do Palmeiras nesta quinta-feira - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A quinta-feira (1º) do Palmeiras foi pesada. Horas depois do revés contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o elenco de Abel Ferreira se reapresentou na Academia de Futebol. No gramado, apenas os jogadores que não foram titulares no Maracanã. Entre eles, o zagueiro Murilo.

Liberado por conta do nascimento do seu filho, o defensor não viajou com o elenco para o Rio de Janeiro. Em seu lugar, Vitor Reis atuou ao lado de Gustavo Gómez e, apesar da fragilidade apresentada pelo conjunto, o atleta fez uma boa apresentação.

A tendência é que ele volte ao time titular no fim de semana e forme dupla com Naves. No domingo (4), o Verdão encara o Internacional, no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta do jogo da volta contra o Fla no meio da próxima semana, Abel Ferreira deve mandar a campo um time alternativo.

Com duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras está na terceira colocação, com 36 pontos. Mesmo entre os principais times na tabela, o Alviverde passa por um momento frágil e perdeu três dos últimos quatro jogos no torneio.

