Obina visita Museu Flamengo, e se emociona: ‘Clube do meu coração’

Obina durante evento realizado no museu do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução/Fla TV)

O ex-atacante Obina, um dos grandes ídolos do Flamengo no início dos anos 2000, quando conquistou a Copa do Brasil, visitou o museu do clube carioca e manifestou seu amor.

Contudo, Obina teve suas passagens pelo rubro-negro entre os anos de 2005 e 2011. Além do título nacional, foi campeão estadual em três oportunidades: 2007, 2008 e 2009.

“É uma emoção muito grande. Já tenho 12, 15 anos, até mais, sem vestir a camisa do Mengão. Depois de tanto tempo, a gente brinca e atua com o máster, brinca um pouquinho, ou com outros. Então, vestimos novamente o manto do Flamengo. Sinto esse carinho de fora, então, ao chegar aqui, é gratificante. É o clube do meu coração, é o clube que amo”, falou o ex-jogador.

