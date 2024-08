Palmeiras terá capacidade reduzida no Allianz contra o Flamengo

O Palmeiras não terá capacidade máxima para o duelo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (7), às 20h. O Allianz Parque receberá shows dias após a partida e terá uma estrutura de palco já montada no Gol Norte. Assim, o estádio não poderá contar com 100% do público.

No dia 9 de agosto está marcado um show da banda Forfun, e no dia 10 de agosto um show do cantor Ney Matogrosso. Para poder contar com o estádio, o Verdão decidiu fechar o Gol Norte, como já fez em ocasiões parecidas. O Palmeiras entende que não pode ficar sem o Allianz Parque em um momento tão crucial na temporada. Além disso, a equipe precisa reverter um placar negativo de 2 a 0 contra o Flamengo.

Contudo, o Palmeiras negocia com a Real Arenas uma estratégia para ter um pouco mais da capacidade liberada. A ideia é deixar o mínimo da estrutura do palco montada para permitir vender parte da capacidade do Gol Norte na partida, invés de vetar o setor todo. A informação foi dada primeiramente pelo site ”Nosso Palestra”.

A expectativa é de que o Palmeiras conte com 35 mil lugares para o dia do jogo decisivo. Contudo, a capacidade do Allianz Parque é de 43.713. Aliás, esta não é a primeira vez que o Verdão encara o Flamengo com capacidade reduzida neste ano.

No duelo pelo Campeonato Brasileiro deste ano, a estrutura do palco do show da banda Soweto limitou a capacidade do Allianz Parque. A partida acabou empatada em 0 a 0.

