Com ausência de Mbappé, Vini Jr e Endrick chamam atenção em Chicago

O Real Madrid ganhou dois reforços para o restante de sua pré-temporada. Tratam-se de Éder Militão e Vini Jr, que se apresentaram nesta quinta-feira, em Chicago, onde o clube se concentra. Sem a presença de Mbappé, o atacante ao lado do jovem Endrick tem chamado a atenção dos torcedores, com pedidos de autógrafos, segundo o portal ‘Mundo Deportivo’

Cabe salientar que a dupla ganhou dias a mais de férias após a disputa da Copa América com a seleção brasileira. Dessa forma, vão participar das atividades e podem ganhar alguns minutos no clássico com o Barcelona, neste sábado (3), no amistoso, em Nova Jersey. O atacante Rodrygo também teve mais dias de descanso, mas se reapresentou na última terça-feira (30).

Vini e Endrick, por sinal, foram os protagonistas da sessão desta quinta-feira (1), na Universidade de Illinois. Após o treino, os brasileiros atenderam a torcida no dia seguinte ao revés para o Milan, por 1 a 0. Ambos deram autógrafos e tiraram fotos.

???????? ¡Los aficionados presenciaron el entrenamiento en la Universidad de Illinois!#RealMadridOnTour | #Madridistas pic.twitter.com/THjlG9MmG7 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 2, 2024

Por fim, a equipe merengue, atual campeã da Champions League, fará mais dois amistosos nos Estados Unidos: contra Barcelona (03/08) e Chelsea (06/08). A estreia oficial na temporada é no dia 14 de agosto, contra a Atalanta, na Supercopa da Uefa.

