Chelsea empresta Andrey Santos ao Strasbourg por mais uma temporada

Andrey Santos em ação com a camisa do Strasbourg - (crédito: - Foto: Sebastian Bozon/AFP via Getty Images)

O Chelsea optou por emprestar o volante Andrey Santos por mais uma temporada. Assim, o brasileiro já deixou a delegação dos Blues, nos Estados Unidos e atuará no Strasbourg por uma nova temporada. O jogador, revelado nas divisões de base do Vasco, de 20 anos, deve se apresentar ao clube francês em breve.

Vale lembrar que o jovem atuou na metade final de 2023/24 na equipe francesa, cujo acionista-majoritário é o empresário norte-americano Todd Boehly, dono do Chelsea. Por lá, ele atuou em 11 jogos e fez um gol, tanto que agradou a comissão técnica.

No entanto, Andrey iniciou a pré-temporada no Chelsea, viajou aos Estados Unidos e esteve em campo em dois amistosos do clube. Afinal, atuou no segundo tempo do empate por 2 a 2 com o Wrexham e em alguns minutos na derrota por 4 a 1 para o Celtic.

Por outro lado, o atacante Ângelo, que também foi emprestado ao Strasbourg na temporada passada, segue com o time inglês na viagem em território norte-americano.

O Chelsea contratou o jogador no início de 2023, com contrato até 2030, porém jamais atuou pelo clube. Isso porque jogou mais seis meses pelo Vasco e depois defendeu as cores do Nottingham Forest, também da Inglaterra.

