Jogos Olímpicos: Marrocos arrasa EUA e está na semifinal do futebol

Rahimi (no centro) abre o placar para Marrocos e recebe a celebração dos companheiros - (crédito: Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images)

Marrocos tornou-se na manhã desta sexta-feira (2/8) o primeiro semifinalista do futebol masculino. Afinal, no Estádio Parc des Princes, em Paris, arrasou os Estados Unidos, 4 a 0. Os gols foram de Rahimi, de pênalti, Akhomach, do astro Hakimi e Maouhoub, de pênalti. Enfim, resultado justíssimo para um time que foi superior nos dois tempos, sobrando em campo. Dessa forma, Marrocos enfrentará Japão ou Espanha na semifinal.

Marrocos dominou amplamente o primeiro tempo, com 65% de posse e sete finalizações contra uma dos americanos. Assim, não foi surpresa quando abriram frente aos 26 minutos. Rahimi foi derrubado na área. Pênalti que ele mesmo cobrou para fazer 1 a 0.

Marrocos arrasa na etapa final

Veio o segundo tempo. Mas os americanos seguiram mostrando pouca eficácia. Marrocos, por sua vez, era sempre perigoso. Aos 18, encaixou bom ataque pela esquerda com Ezzazouli, que fez grande jogada e cruzou para Akhomach tocar de primeira e ampliar. Aos 25 veio o grande lance do jogo: Hakimi – um dos astros da seleção principal e na cota dos acima de 23 anos – ganhou no meio de campo. O lateral-direito avançou e tocou no canto esquerdo do goleiro Schulte. Uma pintura, muito celebrada pela torcida marroquina, em grande peso no estádio (afinal, Marrocos tem 1,5 milhão de imigrantes na França). E pelos jogadores: todos os dez da linha celebraram fazendo a saudação em oração muçulmana, de joelhos.

Nos acréscimos veio o quarto gol. Maouhoub cobrou um pênalti (mão na bola) e fez 4 a 0. Os marroquinos, até esta sexta-feira ainda não tem medalha olímpica. Mas no futebol masculino a chance de acabar com a seca é grande.

Jogos das quartas de final

Sexta (2/8)

Marrocos 4×0 Estados Unidos

12h – Japão x Espanha

14h – Egito x Paraguai

16h – França x Argentina

As quartas de final do futebol feminino rolará neste sábado. O Brasil enfrentará a França, às 16h.

Jogos das quartas de final (feminino)

Sábado (3/8)

10h – Estados Unidos x Japão

12h – Espanha x Colômbia

14h – Canadá x Alemanha

16h – França x Brasil

