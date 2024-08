Esposa de Militão trava batalha judicial contra Léo Pereira, do Flamengo

A conturbada relação entre o ex-casal Léo Pereira, do Flamengo, e Tainá Castro ganhou mais um capítulo judicial nesta semana. A atual esposa de Éder Militão acionou a Justiça para cobrar mais de R$ 1 milhão do zagueiro rubro-negro pelo não cumprimento do acordo na partilha de bens do casal.

A ação movida por Tainá Castro passou a tramitar na última quarta-feira (31), na 8ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro. O advogado da estudante de medicina cobra o pagamento imediato, no prazo de 15 dias, da pendência, sob pena de multa. Portanto, caso a quitação não ocorra, Léo Pereira poderá ter seus bens bloqueados.

Tainá Castro x Léo Pereira

No acordo firmado pelo ex-casal, Léo Pereira teria que pagar R$ 2 milhões à ex-mulher até o dia 4 de julho. No entanto, de acordo com o colunista Ancelmo Gois, o zagueiro depositou apenas metade da quantia até o momento. O valor seria referente ao imóvel localizado no condomínio de alto padrão no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, onde Tainá vive com os filhos.

A ex-esposa do zagueiro também garantiu direito sobre os dois carros que pertenciam ao casal. Apesar disso, segundo Tainá Castro, os veículos foram transferidos com tributos pendentes e para regularizá-los será necessário um pagamento de R$ 43.671,55. Nesse caso, no entanto, a juíza ainda precisa ordenar a quitação por parte de Léo Pereira.

Casal se separou em 2023

Léo Pereira confirmou o fim do casamento com Tainá Castro em outubro do ano passado, após polêmicas sobre uma suposta traição. À época, o jogador do Flamengo usou as redes sociais para negar os rumores e reforçar o respeito pela ex-companheira.

“(…) Não houve traição nenhuma! Eu e Tainá sempre nos respeitamos muito. Foi assim enquanto estávamos juntos e isso não mudou agora depois do término. Por esse e outros motivos que vi a necessidade de vir à público esclarecer essa situação. O término foi uma escolha de ambos, que em comum acordo optamos por não ficarmos mais juntos”, explicou.

Tainá Castro e Léo Pereira têm dois filhos frutos da relação: Helena, de quatro anos, e Matteo, de três. Aliás, recentemente o zagueiro do Flamengo também acionou a Justiça para impedir que a ex se mude para Espanha com as crianças. Isso porque a influenciadora decidiu se mudar de país após firmar compromisso com Éder Militão, do Real Madrid.

