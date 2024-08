São Paulo faz acordo para jogar em Brasília quando MorumBIS receber shows

O Mané Garrincha será a casa do São Paulo em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem um acordo com a Arena BRB, administradora do estádio, para ter o local à sua disposição quando o MorumBIS não poder ser utilizado por conta de shows. O contrato é válido até o final de 2025.

O São Paulo tem um acordo também com a Live Nation. A empresa pagou o clube para utilizar o MorumBIS em espetáculos que vão acontecer dentro do estádio. Um calendário de shows já está programado. Assim, quando acontecer os eventos, o Mané Garrincha será a casa Tricolor.

Ainda em 2024, por exemplo, o MorumBIS será palco de shows dos cantores The Weeknd (7 de setembro) e Bruno Mars (em 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro). No primeiro caso, o show será durante uma Data Fifa e não vai intervir no calendário do São Paulo. Já em outubro, as duas primeiras datas pode ter um jogo do Tricolor, as restantes também será em período de jogo de seleções.

Histórico do São Paulo no Mané Garrincha

Contudo, o histórico do São Paulo atuando em Brasília é positivo. Afinal, em 2024 foram duas partidas, ambas como visitante. No Paulistão, em fevereiro, venceu a Inter de Limeira por 3 a 0, com público de 30.592, em sua maioria são-paulino. Em julho, empatou sem gols contra o Juventude, no Brasileirão, com 26.476 pagantes na Arena.

Com o MorumBIS à sua disposição ainda, o São Paulo volta a campo neste sábado (03), às 21h30, contra o Flamengo, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro.

