Com mais um passe, Arias é líder em assistências no Brasil desde 2022

O Fluminense passava por apuros diante do Juventude, com uma desvantagem de dois gols, porém Jhon Arias voltou a ser decisivo. Afinal, o colombiano fez o cruzamento para o gol de Thiago Santos, que deu uma sobrevida ao time carioca. O jogador, por sinal, é líder em assistências no futebol brasileiro desde 2022.

De acordo com dados do portal “Sofascore”, o atleta, que foi vice-campeão com a Colômbia na última Copa América, esteve em campo em 152 jogos, com 35 gols marcados e 40 passes para gol desde 2022. Com isso, novamente foi decisivo mesmo atuando apenas na metade do segundo tempo diante do Alviverde.

Além disso, o colombiano possui 87% de acerto de passes e 418 dribles certos neste período. Muito da recuperação do Fluminense no Campeonato Brasileiro tem passado pelos pés do atleta, que deu uma assistência contra o Cuiabá e estufou a rede diante do Palmeiras.

???? Jhon Arias é o jogador do futebol brasileiro com mais assistências desde o início de 2022! ???????????? ?? 152 jogos

?? 35 gols

????? 40 assistências

? 162 mins p/ participar de gol

? 87% acerto no passe (!)

???? 316 passes decisivos (2º no período!)

???? 38 grandes chances criadas (!)

????… pic.twitter.com/SygqZO73Ox — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) August 2, 2024

Para seguir com a reação e, enfim ,deixar a zona de rebaixamento, os comandados do técnico Mano Menezes terá que vencer o Bahia, no próximo domingo (4), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Nomes como André e Thiago Silva, poupados diante do Juventude, devem retornar, assim como Ganso e o próprio Arias, que entraram no segundo tempo.

Por fim, a equipe carioca reencontra o Juventude na próxima quarta-feira (7), também no Maracanã. O time precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Uma vitória simples levará a decisão aos pênaltis, pelas oitavas de finais do torneio nacional.

