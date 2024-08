Leifert condena expulsão de Marta na Olimpíada: ‘Sem café com leitismo’

Marta em ação pela Seleção Brasileira Feminina em sua última participação em Olimpíada - (crédito: Foto: Ben Stansal/AFP via Getty Images)

O jornalista Tiago Leifert causou polêmica nas redes sociais ao condenar a expulsão de Marta na derrota da Seleção Brasileira para a Espanha na Olimpíada. O profissional da imprensa utilizou seu canal no YouTube “TiaGOL” para pedir uma cobrança a rainha pela sua falha no terceiro jogo da fase de grupos no torneio.

Assim como, apontou que veículos de comunicação cometeram erro por não criticá-la por receber o cartão vermelho no embate com a Espanha. Deste modo, pediu que as empresas da imprensa promovam uma mudança de postura. Aliás, para reforçar a sua opinião deu exemplo de atletas de sucesso que foram cobrados em cenários semelhantes.

“A postagem de todos, CazéTV foi mal, está errado. SporTV, está errado. Ge.com, está errado. ‘Levanta a cabeça, rainha’, não é ‘levanta a cabeça’. Foi mal, tem que criticar, tem que pegar no pé, tem que cobrar mais. É a camisa 10 da Seleção. Quando os grandes erram, é porrada pra caramba. Porrada no Zidane, Neymar. Não pode ser esse ‘café com leitismo’. Isso só atrasa o nosso desenvolvimento “, disparou Tiago.

“Esquece apoio, dinheiro e patrocínio. Estou falando de cabeça de atleta. A gente precisa cobrar isso. Um exemplo é o Caio Bonfim, foi 4º em 2016, depois 13º em Tóquio. E aí, se fosse 13º de novo em Paris, o discurso iria ser ‘Parabéns, guerreiro’. Mas ele disse que depois de Tóquio ele pensou: ‘Isso é o melhor que eu consigo?’ Aí treina, treina e consegue a prata”, acrescenta Leifert.

Seleção Brasileira feminina avança na Olimpíada

A Seleção Brasileira Feminina soma duas derrotas consecutivas para Japão e Espanha. Mesmo assim, a vitória sobre a Jamaica em sua estreia na Olimpíada garantiu a classificação para as quartas de final. Isso porque ficou entre as três melhores terceiras colocadas da competição. Assim, na próxima fase, o time feminino do Brasil vai enfrentar a França, neste sábado (03), às 16h, na cidade de Nantes.

