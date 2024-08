Ajax demonstra interesse em promessa do Corinthians

Léo Maná, do Corinthians, entra na mira do Ajax - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Ajax, da Holanda, demonstrou interesse na contratação do lateral-direito Léo Maná, do Corinthians. Os analistas do clube holandês vêm monitorando o jogador nas últimas semanas. Contudo, o Timão ainda não recebeu nenhuma oferta e não se fecha para analisar uma proposta pelo seu prata da casa. A informação é do ‘Uol’.

Aos 20 anos, ele é a terceira opção para a posição no elenco do Alvinegro, ficando atrás de Fagner e Matheuzinho. O jogador chegou a ganhar uma sequência no time titular na reta final da passagem com António Oliveira. Contudo, com a chegada de Ramón Díaz, voltou ao banco de reservas e perdeu espaço.

Tanto que nos últimos jogos, ele nem sequer foi relacionado e retornou para a equipe sub-20 para manter o ritmo de jogo. Apesar de já atuar e treinar na equipe principal, o lateral ainda não conseguiu se firmar.

Por sua vez, o Ajax vê o atleta como um jovem promissor e que pode crescer de produção se vier atuar na Europa. Uma oferta pode acontecer nos próximos dias e o Corinthians não se opõe. Contudo, precisando fazer caixa, o Timão não deve liberar sem uma quantia significativa.

