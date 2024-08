Ouro em Paris, Bia Souza pede aumento durante entrevista e viraliza

Bia Souza faz história e se torna primeira brasileira a conquistar medalha de ouro em Paris - (crédito: Foto: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

Com moral alta após tornar-se a primeira brasileira a conquistar ouro em Paris, Bia Souza sabe que está valorizada no mercado. Não à toa, a judoca ‘cobrou’ um aumento salarial do Pinheiros, clube onde a atleta treina, durante entrevista concedida em TV Aberta nesta sexta-feira (02).

“Estou valorizando demais o meu trabalho aqui (em Paris)”, brincou Bia Souza sobre o aumento.

A brincadeira de Beatriz Souza repercutiu imediatamente nas redes sociais. “Bia pedindo aumento ao vivo e dizendo que não está nem ai para o judoca francês tricampeão hahaha CINEMA”, escreveu uma internauta.

Bia Souza conquista ouro em Paris

Beatriz Souza, de 26 anos, esbarrou em uma velha conhecida na final da categoria acima dos 78kg feminino: Raz Hershko. A judoca brasileira largou na frente após aplicar waza-ari e somar o primeiro ponto do combate. Depois, soube administrar a vantagem e não deu chances para israelense tentar reverter o resultado.

Vida fora do esporte

Beatriz Souza atua como terceira-soldada do Exército e, segundo o site Marie Claire, recebe um salário mensal de R$ 5,1 mil para cumprir suas funções. Contudo, considerando os descontos, o valor gira em torno de R$ 4 mil.

