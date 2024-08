Com time modificado, Flamengo terá Gabigol e Bruno Henrique como titulares neste sábado

Com o pensamento no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima semana, contra o Palmeiras, o Flamengo vai a campo contra o São Paulo, neste sábado, com um time bastante modificado. A expectativa, aliás, é que apenas um titular seja mantido na equipe. Dessa forma, jogadores como Gabigol e Bruno Henrique começarão a partida.

Além do planejamento para o jogo de volta contra o Verdão, que também será em São Paulo, o técnico Tite já não teria à disposição Pedro e Luiz Araújo. Ele estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Cebolinha, com problema muscular, também fica fora.

Assim, o Flamengo deve ir a campo com: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Viña, Léo Ortiz, Allan e Gabigol; Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, e Carlinhos.

O Rubro-Negro é o líder do Brasileirão, com 40 pontos. A pontuação, aliás, é a mesma do Botafogo, segundo colocado.

