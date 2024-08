Após quatro jogos fora, Vasco emplaca sequência no RJ

Após encarar uma pesada sequência de quatro jogos fora de casa, o Vasco terá agora o mando de campo a seu favor. Afinal, joga quatro dos próximos cinco compromissos no RJ, sendo três em sua casa; São Januário.

O primeiro deles já é neste sábado (3), aliás, no jogo que pode marcar a reestreia de Philippe Coutinho diante do torcedor. Às 19h (de Brasília), o Cruz-Maltino recebe o Red Bull Bragantino, em partida que terá São Januário lotado, pela 21ª rodada do Brasileirão.

A partida seguinte, na terça-feira (6), contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, também já tem ingressos esgotados em São Januário. Após 1 a 1 na ida, na última quarta-feira (31), o Vasco só precisa vencer para, então, alcançar as quartas de final.

Depois, no sábado (10), é a vez do clássico com o Fluminense, que será no Nilton Santos, estádio do Botafogo – o mando é do Gigante da Colina. A partida vale pela 22ª rodada do Brasileirão.

Dessa forma, o próximo jogo longe do Rio de Janeiro é apenas no domingo (18), contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, também pelo Campeonato Brasileiro (rodada 23). A sequência se encerra na segunda-feira (26), em São Januário. O adversário da vez é o Athletico, em jogo válido pela 24ª rodada.

Próximos adversários do Vasco

Red Bull Bragantino, sábado (3), em São Januário , às 19h (#21 Brasileirão)

, às 19h (#21 Brasileirão) Atlético-GO, terça-feira (6), em São Januário , às 21h45 (volta das oitavas da Copa do Brasil)

, às 21h45 (volta das oitavas da Copa do Brasil) Fluminense, sábado (10), no Nilton Santos , às 21h30 (#22 Brasileirão)

, às 21h30 (#22 Brasileirão) Criciúma, domingo (18), no Heriberto Hülse (SC), às 16h (#23 Brasileirão)

Athletico, segunda-feira (26), em São Januário, às 21h (#24 Brasileirão)

